Риккардо и Цунода высказались о Франце Тосте перед его уходом из «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился мнением о заключительном этапе нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, а также высказался о руководителе команды Франце Тосте, который покинет гоночный коллектив по окончанию этого сезона.

«В Абу-Даби трасса средней прижимной силы, что вселяет в меня больший оптимизм в отношении финальной гонки. После необычного расписания последнего Гран-при, мы возвращаемся к более привычному формату гоночного уикенда. Последняя гонка в году – это всегда весело. Кроме того, это прекрасное место для завершения сезона. Пару лет назад они изменили схему трассы, но в целом, хотя это сделало ощущения от пилотирования немного лучше, я не чувствую, что это повлияло на возможности обгона.

Это будет последняя гонка Франца с командой, и это уже нечто, поскольку он присутствует здесь с первого дня. Когда я впервые посетил базу в начале этого года, то увидел, что многое изменилось с тех пор, как я в последний раз участвовал в гонках за них. Но вот Франц был здесь постоянно. Всегда было приятно работать с ним, и нужно восхищаться его целеустремлённостью и волей к победе, которая сегодня так же сильна, как и тогда, когда я впервые начал работать с командой в 2012 году», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

Высказался о Тосте и японский гонщик команды Юки Цунода:

«Франц Тост был единственным руководителем команды Формулы-1, с которым я работал. Я чувствую, что боролся за него в этом году, и я действительно хочу победить «Уильямс» в его последней гонке в качестве руководителя команды. Ценю то, что он сделал. Без него я бы не выступал здесь. Кроме того, без его советов я бы не добился такого прогресса, как сейчас. Надеюсь, мы сможем финишировать на хорошей ноте, завершить сезон так, как хотим, и сможем вызвать улыбку на его лице».