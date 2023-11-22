Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Появилось изображение вероятного логотипа «Альфа Таури» после полного ребрендинга

Появилось изображение вероятного логотипа «Альфа Таури» после полного ребрендинга
Аудио-версия:
Комментарии

Появилось изображение вероятного логотипа команды Формулы-1 «Альфа Таури» после полного ребрендинга. Соответствующее фото было опубликовано на странице Decalspotters в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: https://twitter.com/decalspotters

Ранее генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер заявлял, что гоночный коллектив собираемся изменить идентичность и логотип. Кроме того, он добавил, что команду ожидает «полный перезапуск, полный ребрендинг».
Ожидается, что новое название «Альфа Таури» станет известно, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует список участников на новый сезон в декабре. По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.

Сейчас «Альфа Таури» занимает восьмое место в Кубке конструкторов (21 очко).

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:

Материалы по теме
«Изменим всё, полный ребрендинг». В «Альфа Таури» высказались о смене названия
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android