Появилось изображение вероятного логотипа «Альфа Таури» после полного ребрендинга

Появилось изображение вероятного логотипа команды Формулы-1 «Альфа Таури» после полного ребрендинга. Соответствующее фото было опубликовано на странице Decalspotters в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: https://twitter.com/decalspotters

Ранее генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер заявлял, что гоночный коллектив собираемся изменить идентичность и логотип. Кроме того, он добавил, что команду ожидает «полный перезапуск, полный ребрендинг».

Ожидается, что новое название «Альфа Таури» станет известно, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует список участников на новый сезон в декабре. По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.

Сейчас «Альфа Таури» занимает восьмое место в Кубке конструкторов (21 очко).

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: