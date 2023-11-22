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Риккардо рассказал, на что направлены обновления «Альфа Таури» перед ГП Абу-Даби

Риккардо рассказал, на что направлены обновления «Альфа Таури» перед ГП Абу-Даби
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался об обновлениях, которые подготовила команда к заключительному этапу сезона в Абу-Даби.

«В этот уикенд у нас будут новинки. Одна из основных областей, над которыми мы работали, заключалась в том, чтобы сделать машину более эффективной и менее чувствительной к лобовому сопротивлению. Некоторые из этих обновлений нацелены на эти области. Это как раз то, что мы хотим улучшить в следующем году», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

Ранее Риккардо поделился мнением о заключительном этапе нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, а также высказался о руководителе команды Франце Тосте, который покинет гоночный коллектив по окончанию этого сезона.

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