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«Альфа Таури» начнёт сотрудничество с тремя крупными компаниями, цвета команды изменятся

«Альфа Таури» начнёт сотрудничество с тремя крупными компаниями, цвета команды изменятся
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» в скором времени начнёт сотрудничество с компаниями Visa, Cash App и Tudor Watches. Основными цветами команды, скорее всего, станут синий и серебристый. Об этом сообщает Decalspotters со ссылкой на свои источники.

Недавно стало известно, что «Альфа Таури» в скором времени также получит новое название. Пока неизвестно, каким оно будет. Утверждается, что команда откажется от нынешнего названия модного бренда одежды, принадлежащего «Ред Булл». По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.

Ожидается, что название станет известно, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует список участников на новый сезон в декабре.

Ранее пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался об обновлениях, которые подготовила команда к заключительному этапу сезона в Абу-Даби.

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