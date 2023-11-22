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Pagani показала тизер новой версии гиперкара Huayra

Pagani показала тизер новой версии гиперкара Huayra
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Pagani опубликовала тизерную фотографию новой версии гиперкара Huayra, которую подготовили специалисты Grandi Complicazioni. На фото изображена задняя часть автомобиля в камуфляжной раскраске, находящегося на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Тизер новой версии Pagani Huayra

Тизер новой версии Pagani Huayra

Фото: Pagani Automobili

Предполагается, что на изображении может быть доработанная версия Huayra Imola без крыши. «Догадаетесь, что скрывается под покровом? Вы узнаете раньше, чем думаете», — гласит подпись под фотографией.

Pagani Huayra была впервые представлена в 2011 году, а Imola — её самая мощная на данный момент дорожная версия. Под капотом у автомобиля двигатель Mercedes-AMG V12, выдающий мощность порядка 827 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля — 370 км/ч, а до сотни он разгоняется за 2,8 секунды. В общей сложности Pagani выпустила пять таких автомобилей, не считая прототипа. Его стоимость — около $ 5,4 млн.

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