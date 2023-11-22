CBS планирует запустить камеди-шоу с Гюнтером Штайнером

Американский телегигант CBS планирует запустить камеди-шоу с главой команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтером Штайнером, сообщает издание Deadline.

По информации ресурса, Штайнер не будет покидать своего рабочего места и также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу, но не будет заниматься сценарием.

Тематикой проекта станет спорт, а Штайнер исполнит роль руководителя команды. Отмечается, что данное решение было принято CBS после успеха главы «Хааса» в документальном сериале Drive to Survive.

Гюнтеру Штайнеру 58 лет. Уроженец Италии, он начинал в автоспорте с карьеры механика в Mazda Rally Team. С 1989 по 1990 год Штайнер работал помощником руководителя команды в Top Run, с 1991 по 1996-й – техническим директором Ford World Rally Team. В Формулу-1 перешёл в 2001 году.