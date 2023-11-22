Президент «Феррари» негативно отреагировал на штраф Сайнса в Вегасе

Президент «Феррари» Джон Элканн негативно отреагировал на штраф пилота команды испанца Карлоса Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, в первой свободной тренировке Сайнс наехал на крышку люка, повредив днище и двигатель, из-за чего «Скудерии» пришлось менять элементы, что привело к штрафу в 10 позиций.

«С одной стороны, происходит немало изменений в технологиях. Но при этом важно иметь ясность в правилах. Не хочется, чтобы произошло нечто похожее на концовку чемпионата 2021 года. Не хочется, чтобы возникали ситуации, подобные той, что произошла в Вегасе, где нас оштрафовали на 10 мест. Таким образом, если говорить о регулировании в области регламента, хотелось быть видеть больше ясности», — приводит слова Элканна BBC Sports.