Пиастри повторил достижение Хэмилтона, державшееся с 2007 года

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, завершающий свой дебютный сезон в «Королевских гонках», добился исключительного статистического результата на минувшем Гран-при Лас-Вегаса.

22-летний Пиастри стал первым новичком в Формуле-1 с 2007 года, который дважды за сезон смог получить очко за быстрейший круг в гонке. Примечательно, что последним, кому покорялось подобное достижение, является семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.

Напомним, в нынешнем сезоне Пиастри дважды оказывался на подиуме, австралиец стал третьим на Гран-при Японии и вторым на этапе в Катаре. Также он восемь раз попадал в очковую зону. В настоящий момент он занимает девятое место в личном зачёте.