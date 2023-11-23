Льюис Хэмилтон рассказал, чему научился в последние два года

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о последних двух годах, когда его команда столкнулась с существенными трудностями при разработке болида.

«Каждый год подходишь к делу одинаково. Я продолжаю готовиться, продолжаю тренироваться. Думаю, что, несмотря на все невзгоды и благодаря этому двухлетнему опыту, я сейчас чувствую, что многому научился как пилот – не обязательно на трассе. Особенно вне трассы. С точки зрения того, как нужно взаимодействовать со всеми. Мне нравится думать, что это действительно позитивный опыт», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Channel 4.

Ранее Хэмилтон рассказал, чем будет заниматься после ухода из «Королевских гонок».