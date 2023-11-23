«Время Шварцмана прошло». The Race оценило шансы Роберта попасть в Формулу-1

Издание The Race оценило шансы российско-израильского пилота Роберта Шварцмана попасть в Формулу-1.

«Время Шварцмана прошло, если только не потребуется неожиданное появление запасного пилота. Хотя в «Феррари» о нём отзываются очень хорошо, его время пришло и ушло, когда он, Каллум Илотт и Мик Шумахер были лучшими юниорами в 2020 году, а место в Формуле-1 получил только Шумахер», — считает редакция издания.

По итогам сезона-2021 Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Напомним, на тестах WEC в Бахрейне Шварцману удалось установить время 1.48,559, что стало лучшим результатом в зачёте гиперкаров. Всего по ходу сессии Шварцман проехал 30 кругов.