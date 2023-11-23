Первый исполнитель роли Стига раскритиковал авторов Top Gear после закрытия шоу

Английский экс-пилот Перри Маккарти, который известен по роли Стига в первых двух сезонах Top Gear, на фоне решения о закрытии передачи раскритиковал её продюсеров. Маккарти уверен, что при более ответственном подходе к съёмкам таких аварий, в которых пострадал на съёмках 34-го сезона Фредди Флинтофф, не произошло бы.

«Я разочарован сразу на многих уровнях и считаю это неприемлемым. В некоторых шоу исключить риск невозможно. Можно попытаться снизить его, но полностью исключить не получится. Я думаю, они могли бы продолжать, если бы тщательнее изучали локацию. Если бы там был кто-то, кто понимает риски и что может произойти, он мог сказать: эй, вот здесь нужно быть осторожнее, а вот тут нужно сделать шаг назад, потому что это слишком дико», — приводит слова Маккарти издание Buzz.

Напомним, инцидент с участием Флинтоффа произошёл в декабре прошлого года. Ведущий оказался в больнице и решил взять паузу в телевизионной карьере, а съёмки нового сезона остановились из-за расследования BBC.

Ранее о закрытии Top Gear высказался её бывший ведущий Джеймс Мэй, который на протяжении многих лет вёл передачу вместе с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом.

Перри Маккарти, помимо роли Стига в Top Gear, также известен своими выступлениями в автоспорте. В 1988–1989 году он провёл несколько гонок в международной Формуле-3000, а в сезоне-1992 подписал контракт с командой «Андреа Мода» в Формуле-1, но ни разу не прошёл предквалификацию. Кроме того, с 1996 по 2003 год Маккарти пять раз стартовал в гонке «24 часа Ле-Мана», но его экипажи ни разу не добирались до финиша.