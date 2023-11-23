В «Альфа Таури» объяснили решение провести полный ребрендинг

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер высказался о скором ребрендинге гоночного коллектива. Ранее сообщалось, что команда собирается изменить идентичность и логотип и провести полный перезапуск.

«Как только в «Ред Булл» приняли решение продолжить инвестировать в команду, они посчитали целесообразным сделать перезапуск. Это было важно для них. Они были не особенно довольны тем, что одна команда выигрывала титулы, а вторая находилась на другом конце таблицы. Так что нужно было что-то изменить. Это совпало с решением Франца сделать шаг назад и сосредоточиться на собственной жизни после того, как он посвятил десятилетия этой команде. Поэтому в «Ред Булл» немедленно решили искать новое руководство и новое название. В то же время в «Ред Булл» хотели сменить направление относительно бренда одежды «Альфа Таури».

«Альфа Таури» (бренд) собирается действовать по-другому. Они идут немного в другом направлении — от флагманских магазинов к универмагам, концепциям «магазин в магазине». Бизнес идёт хорошо, но они не зарабатывают достаточно денег, чтобы спонсировать команду Формулы-1», — приводит слова Байера Racingnews365.