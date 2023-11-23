Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о словах Хорнера про переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»

Ферстаппен высказался о словах Хорнера про переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопросы по поводу слухов о заинтересованности гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в переходе в австрийскую команду в 2024 году. Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Льюис встречался с представителями его гоночного коллектива в нынешнем сезоне на предмет своего перехода.

«Я не знаю. Не видел такого. Нет смысла придумывать истории, если их не было», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Напомним, в конце августа стало известно, что Хэмилтон заключил новый контракт с «Мерседесом». Он будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил другой пилот команды, Джордж Расселл.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
Хорнер заявил, что Хэмилтон вёл переговоры с «Ред Булл» и «Феррари» в 2023 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android