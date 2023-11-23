Ферстаппен дал понять, был бы он против перехода Хэмилтона в «Ред Булл»

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного перехода британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в его команду. У Ферстаппена поинтересовались, не был бы он против объединиться с Хэмилтоном в «Ред Булл».

«Я бы не возражал, но это не имеет значения. Я бы выступал с кем угодно. Есть так много отличных пилотов», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Товарищем Ферстаппена по команде является мексиканский гонщик Серхио Перес. Хэмилтон выступает вместе с соотечественником Джорджем Расселлом.

Льюис присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов. Первый титул он выиграл с «Маклареном».