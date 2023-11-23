Вести может занять место Сарджента в «Уильямсе» в сезоне-2024

В паддоке Формулы-1 появилась информация о возможном кандидате на единственное неподтверждённое место на сезон-2023. Напомним, из действующих пилотов только американцу Логану Сардженту не гарантирован контракт в «королевских гонках» на следующий год.

Возможным кандидатом на замену американца в «Уильямсе» называется юниор «Мерседеса» Фредерик Вести, который за один этап до конца чемпионата Формулы-2 сезона-2023 занимает второе место в личном зачёте. Отметим, что 21-летний датчанин назначен в качестве пилота «Мерседеса» на пост-сезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби.

Согласно информации GrandPX.news, главным лицом, заинтересованным в привлечении Вести в «Уильямс», является руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, который ранее лоббировал кандидатуру Мика Шумахера.