Алонсо: сезон-2023 — лучший для меня наравне с сезоном-2012

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил свои выступления в сезоне-2023 и заявил, что считает его одним из лучших в своей карьере в Формуле-1.

«Я доволен своими личными выступлениями. Думаю, вместе с сезоном-2012 он лучший лично для меня. Считаю, что это лучший сезон в плане вождения, и я доволен. Я был мотивирован, был в хорошей форме, иногда выступал в сложных условиях.

Бахрейн, Монако, Канада, Монца и Бразилия находятся в пятёрке моих лучших гонок сезона. Я специально упомянул Монцу, хотя там было лишь девятое место. Это не подиум, ничего такого, что люди запомнят — но у нас, вероятно, была самая медленная или вторая самая медленная машина, и попадание в очковую зону было очень хорошим.

Мы очень хорошо начали сезон, и машина оказалась на удивление конкурентоспособной. Для нас это шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. В целом я считаю, что 12 месяцев назад было немыслимо думать о такой кампании. Прекрасно помню прошлогодние тесты, и если бы кто-то сказал мне, что мы окажемся там, где находимся сегодня, я бы не поверил», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

Напомним, в сезоне-2012 Алонсо выступал за «Феррари» и до последней гонки сезона боролся с Себастьяном Феттелем за победу в чемпионате.