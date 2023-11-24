Новый родстер Pagani разгоняется до 350 км/ч. Таких выпустят менее 10

Компания Pagani Automobili представила новый автомобиль — Imola Roadster с открытым верхом, который будет выпущен тиражом в восемь экземпляров. Гиперкар создан отделением Pagani Grandi Complicazioni на базе Pagani Huayra R и может использоваться исключительно на гоночных трассах.

Pagani Imola Roadster Фото: Pagani Automobili

В Pagani отмечают, что Imola Roadster является результатом исключительно работы специалистов по аэродинамике. Автомобиль получит шестилитровый двигатель V12, специально разработанный мотористами Mercedes-Benz AMG для Pagani. Мощность силовой установки — 850 лошадиных сил, она обеспечит максимальную скорость в 350 км/ч. Кроме того, отмечается аэродинамическая эффективность машины — на скорости 280 км/ч кузов генерирует 600 килограммов прижимной силы.

Pagani Imola Roadster Фото: Pagani Automobili

«Изначально мы хотели создать автомобиль с открытым верхом на базе Imola Coupe, автомобиля, который назван в честь легендарной гоночной трассы. Но затем мы избрали иной подход и соединили технологии Huayra Roadster BC с дизайном и аэродинамическими принципами трекового Huayra R. Результатом стал гораздо более продвинутый и сложный Imola Roadster», — заявил глава Pagani Grandi Complicazioni Лоренцо Керкоч.

Pagani Imola Roadster Фото: Pagani Automobili

В Pagani не раскрывают стоимость автомобиля, однако учитывая небольшую серию, она наверняка окажется сравнима с Pagani Huayra Imola, которая выпущена в пяти экземплярах и стоит € 5 млн.