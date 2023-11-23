Сарждент: не знаю, останусь ли я в «Уильямсе» в 2024 году

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент ответил на вопрос о его карьерных перспективах в Формуле-1 и не смог уверенно заявить, что ему гарантировано место в «королевских гонках» на сезон-2024.

«Хороший вопрос. Честно говоря, не знаю, останусь ли я на сезон-2024. Я воспринимаю это как работу, которая идёт гонка за гонкой. Чувствую, что с точки зрения пилотирования я становлюсь всё лучше в последние несколько этапов. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Учитывая то, как обстоят дела в последнее время, я не вижу никаких проблем», — приводит слова Сарджента с пресс-конференции перед Гран-при Абу-Даби Autosport.

Отметим, что Сардженту удалось набрать одно очко в своём дебютном сезоне в Формуле-1 — это произошло на Гран-при США в Остине.