В «Ред Булл» заявили, что о контракте Хэмилтона общался его отец Энтони

После заявления руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о том, что от британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона исходило желание о переходе в «Ред Булл» в 2023 году, появилась информация, что на босса «быков» выходил отец семикратного чемпиона Формулы-1 — Энтони Хэмилтон. Об этом, согласно BBC, сообщил один из представителей «Ред Булл».

Отмечается, что Энтони Хэмилтона уже не является менеджером своего сына и не участвует в управленческой или коммерческой деятельности Хэмилтона-младшего.

Напомним, ранее Льюис Хэмилтон утверждал, что уже долгое время не контактировал с Кристианом Хорнером. По ходу сезона-2023 команда «Мерседес» объявила о продлении контракта с Хэмилтоном до конца 2025 года. Вместе с «Мерседесом» Хэмилтон шесть раз становился чемпионом мира.