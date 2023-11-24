Экс-дизайнер Jaguar показал электрический внедорожник «для приключений»

Компания Callum Design, созданная Яном Каллумом, который ранее был директором по дизайну Jaguar, представила электрический внедорожник Callum Skye. Новинка обладает яркой внешностью и при этом, по словам создателей, подарит исключительное удовольствие тем, кто «ищет экстраординарных приключений».

Callum Skye Фото: Callum Design

Сообщается, что автомобиль обладает массой в 1150 килограммов, а на одном заряде батареи сможет преодолеть 273 километра. До 100 км/ч Skye разгоняется за четыре секунды. В данный момент Callum Design планирует начать тесты прототипа.

Callum Skye Фото: Callum Design

Отметим, что Ян Каллум ранее работал в Ford Motor Company и Tom Walkinshaw Racing, а также удостоен Мемориальной премии Джима Кларка за работу над Aston Martin DB7. Кроме того, Каллум создал Nissan R390 GT1, который в 1990-х выступал в «24 часах Ле-Мана». С 1999 по 2009 год работал в Jaguar, где стал директором по дизайну, а затем создал собственную компанию.