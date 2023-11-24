Хэмилтон: в старом телефоне увидел сообщение от Хорнера, но сразу рассказал об этом Вольфу

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон подробно рассказал о контактах, которые были у него с «Ред Булл» и с их руководителем Кристианом Хорнером, а также заявил, что сразу же поставил в известность босса «Мерседеса» Тото Вольфа.

«Я проверил всех в своей команде — никто с ним не разговаривал, но они пытались связаться с нами. Я взял старый телефон со старым номером, который нашёл дома, включил его, и, очевидно, посыпались сотни сообщений. И я понял, что было одно от Кристиана с предложением пообщаться в конце сезона.

Я сказал об этом Тото, особенно, когда эта история явно разошлась, просто потому что я очень уважаю Тото — у нас прекрасные отношения. Кроме того, я хотел, чтобы моя команда знала, почему люди думают об этих вещах, а это никогда не бывает положительным.

Изначально я просто ответил Хорнеру с нового телефона, но спустя один гоночный уикенд было поздно, когда я нашёл это сообщение. Это было в начале года, так что прошло несколько месяцев. Я просто сказал: «Поздравляю с потрясающим сезоном. Надеюсь, мы скоро сможем составить вам конкуренцию». Он ответил, повторив то же самое», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.