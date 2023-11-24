Льюис Хэмилтон высказался о ситуации в Палестине

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о военном конфликте между Израилем и Палестиной.

«Думаю ли я об этом конфликте? Конечно, как можно о нём не думать? Это очень странный период для нас, потому что мы находимся здесь «в пузыре», приезжаем в разные места, но в нашем маленьком «пузыре» всегда много позитива. Трудно просыпаться каждый день, зная, что тысячи детей умирают и ты ничего не можешь с этим поделать, а остальной мир просто продолжает жить так, как будто ничего не происходит», — приводит слова Хэмилтона Arab News.

Ранее Хэмилтон детально рассказал о контактах, которые были у него с «Ред Булл» и руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.