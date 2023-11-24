Хэмилтон: не думаю, что Ферстаппен хочет, чтобы я был его товарищем по команде

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не хотел бы видеть его своим товарищем по команде.

«Я был бы более чем счастлив соревноваться с Максом на одной машине, это было бы замечательно, но я не думаю, что он хочет, чтобы я был его товарищем по команде», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Товарищем Ферстаппена по команде является мексиканский гонщик Серхио Перес. Хэмилтон выступает вместе с соотечественником Джорджем Расселлом.

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Ранее Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного перехода Хэмилтона в его команду. У Макса поинтересовались, был бы он против объединения с Хэмилтоном в «Ред Булл».