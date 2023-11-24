Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» — невероятная команда, и любой хотел бы выступать за неё

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был бы счастлив соревноваться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на равной машине.

«Сто процентов я был бы более чем счастлив сразиться с Ферстаппеном на равной машине. Считаю, что «Ред Булл» проделал потрясающую работу. Это невероятная команда. И любой гонщик хотел бы выступать за такой замечательной коллектив», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.

Ранее Хэмилтон выразил сомнение, что Ферстаппен хотел бы видеть его своим товарищем по команде.