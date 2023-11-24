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Макс Ферстаппен рассказал, что «Ред Булл» может улучшить в болиде 2024 года

Макс Ферстаппен рассказал, что «Ред Булл» может улучшить в болиде 2024 года
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о сложностях пилотирования на городских трассах. По словам Ферстаппена, команде нужно добиться прогресса в этой области.

«Посмотрите на гоночный уикенд в Сингапуре. В целом на уличных трассах, как мне кажется, нам приходится немного сложнее. Это определённо та область, в которой мы можем стать лучше», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Напомним, на Гран-при Сингапура Ферстаппен занял пятое место, а его товарищ по команде Серхио Перес был восьмым. Тот этап был единственным, когда австрийский гоночный коллектив не смог добиться победы в нынешнем сезоне Формулы-1 (за исключением Гран-при Абу-Даби, который ещё не завершился).

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:

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