Босс «Макларена» Стелла: у нас огромная уверенность в «Мерседесе»

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал решение своего гоночного коллектива продолжить использование клиентских силовых установок «Мерседеса» и после изменения моторного регламента чемпионата мира в 2026 году.

«Мы рады подтвердить продление долгосрочного контракта на поставку силовых установок «Мерседеса» в рамках новой эры регламента. У нас огромная уверенность в «Мерседесе» и наших отношениях с ними. Они поддерживали наше возвращение на передние ряды решётки, а безопасность и стабильность этого партнёрства жизненно важны для сохранения этой восходящей траектории. Я бы хотел поблагодарить их за сотрудничество до сих пор и с нетерпением жду следующих сезонов», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

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