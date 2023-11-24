Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф сделал заявление о словах Хорнера про переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»

Вольф сделал заявление о словах Хорнера про переговоры Хэмилтона с «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавние заявления своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера по поводу Льюиса Хэмилтона. Ранее Хорнер заявил, что семикратный чемпион мира встречался с представителями австрийской команды в нынешнем сезоне для переговоров.

«Мы не понимаем, о чём он думал, придумывая всё это. Произошло следующее: Кристиан через агентство, с которым мы работаем, захотел получить контактные данные, чтобы поговорить о месте. Так всё и было. Кристиан интересовался о доступности Льюиса [для переговоров].

Но на самом деле речь о месте бы и не шла. Это было просто «бла-бла-бла». Я сам видел это. Так что я не знаю, что побудило его придумать эту историю», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Материалы по теме
Хорнер: я не разговаривал с Хэмилтоном напрямую
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android