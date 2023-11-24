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Расселл — лучший в первой тренировке ГП Абу-Даби, Другович — 2-й, Шварцман — 8-й

Расселл — лучший в первой тренировке ГП Абу-Даби, Другович — 2-й, Шварцман — 8-й
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На трассе «Яс Марина» в ОАЭ завершилась первая свободная тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе время установил гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович, а третьим стал Даниэль Риккардо из «Альфа Таури».

По традиции участие в тренировочных заездах Гран-при Абу-Даби приняли юниоры из младших серий и резервные пилоты команд, среди которых Роберт Шварцман, который на «Феррари» занял восьмое место.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.26,072.
2. Фелипе Другович («Астон Мартин») +0,288.
3. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,361.
4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,381.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,559.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,593.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,604.
8. Роберт Шварцман («Феррари») +0,631.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,648.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,653.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +0,670.
12. Фредерик Вести («Мерседес») +0,743.
13. Джек Дуэн («Альпин») +0,793.
14. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +1,021.
15. Патрисио О'Уорд («Макларен») +1,042.
16. Джейк Деннис («Ред Булл») +1,136.
17. Исак Хаджар («Ред Булл») +1,172.
18. Зак О'Салливан («Уильямс») +1,388.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,390.
20. Оливер Берман («Хаас») +1,497.

Формула-1 2023. Этап 23, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 1
24 ноября 2023, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:26.072
2
Фелипе Другович
Aston Martin
+0.288
3
Даниэль Риккардо
Scuderia AlphaTauri
+0.361
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