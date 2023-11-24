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Льюис Хэмилтон объяснил, почему не стал менять команду и остался в «Мерседесе»

Льюис Хэмилтон объяснил, почему не стал менять команду и остался в «Мерседесе»
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему продолжает выступать за немецкую команду. В конце августа этого года стало известно о заключении нового контракта Хэмилтона с «Мерседесом». Он будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона соглашение продлил Джордж Расселл.

«Я думаю, что смена машины, которая не так уж хороша, на машину, с которой можно одерживать победы, нельзя назвать мечтой. По крайней мере, я так считаю. Мечта всегда заключается в том, чтобы начинать на чём-то одном, добиваться прогресса, а затем побеждать с тем же самым. Вот почему я остался в «Мерседесе», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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