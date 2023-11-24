Роберт Шварцман рассказал об эмоциях от свободной практики ГП Абу-Даби

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, показавший восьмое место в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби, поделился впечатлениями от управления болида «Феррари» и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Завершили первую свободную практику. Честно говоря, довольно позитивный заезд, в котором мы собрали много информации, а также вместе с Карлосом [Сайнсом] протестировали некоторые новые различные вещи на болиде. В конце концов, я доволен, потому что большая часть заезда прошла на одинаковой скорости и я собрал много важных данных для команды.

Говоря в общем, я счастлив: сегодня действительно крутой день. Я чувствую себя немного приболевшим, потому что в последние несколько дней я заболел, но я счастлив, что мне удалось вернуться. Поэтому спасибо большое людям, которые помогли мне встать на ноги, и да, я действительно насладился первой свободной практикой. Всегда приятно управлять болидом Формулы-1 — ощущения реально очень хорошие.

Да, во вторник будет ещё один день заездов для меня, поэтому я его очень сильно жду. Ещё раз всем большое спасибо! Спасибо тифози и фанатам, которые поддерживают меня. Всем огромная благодарность», — сказал Шварцман в видео для официальных соцсетей команда «Феррари».