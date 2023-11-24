Расселл: этот сезон для меня — полный кошмар

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свои выступления в сезоне-2023 и вспомнил гонки, в которых ему не удавалось достичь возможного результата.

«Этот сезон оказался для меня полным кошмаром. У меня была только одна задача — я хотел помочь нам защитить второе место в Кубке конструкторов, но то, как складывается этот год — реальное разочарование. Я слишком часто терял важные очки: двигатель, отказавший в Мельбурне, стоил нам третьего места, а может, даже победы. В Зандворте гонка в переменчивых погодных условиях не сложилась в нашу сторону. В Сингапуре я оставил третье место в стене. Также я допустил ошибку в Канаде, вновь упустив 10 очков. В Баку я замешкался на рестарте, а в Лас-Вегасе вновь допустил ошибку в инциденте с Ферстаппеном.

Говоря в общем, сезон-2023 — странный. У нас часто был солидный темп, но результат ускользал от нас. Это сезон упущенных возможностей. Иногда такое бывает в автоспорте — если у вас часто случаются хорошие заезды, то вы счастливчик. Зимой я хочу спокойно проанализировать, как сложился 2023 год. Год назад один хороший результат за другим приходил легко. Однако в 2023-м я чувствовал, что лучше выступаю в квалификациях и гонках, но результаты зачастую не приходили. Я хочу спокойно взглянуть на эти вещи», — сказал Расселл в интервью Speedweek.