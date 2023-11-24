Перес: это был непростой день, но у нашей машины хороший потенциал

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги второй свободной практики на Гран-при Абу-Даби.

Напомним, по итогам сегодняшней тренировки Перес показал шестой результат.

«К началу сессии нам пришлось внести некоторые изменения в машину, поначалу у меня были некоторые проблемы с передней частью. Из-за красных флагов мы почти не были на трассе, особенно на «медиуме», а затем во время моей квалификационной пристрелки на «софте» был трафик в лице пилотов, находившихся на длинных сериях кругов. Очевидно, это был непростой день, я не участвовал в первой свободной практике, у меня не было её, а это означает, что нам нужно очень тщательно подойти к выбору настроек. Я думаю, что у нашей машины есть хороший потенциал, нам просто нужно внести некоторые изменения кое-где, и тогда мы будем в хорошем состоянии завтра», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».