Ферстаппен ответил на вопрос, хотел бы он иметь Хэмилтона в качестве партнёра по команде

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался относительно перспективы в будущем оказаться в одной команде с семикратным чемпионом Формулы-1 пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Меня это совершенно не интересует. Я даже ничего не слышал обо всех этих историях, когда меня спросили об этом во время пресс-конференции. Но меня не волнует это в любом случае. Об этом даже не стоит говорить, потому что это никогда не случится.

Победа над Хэмилтоном на равной машине будет доказательством? Но что мне нужно доказывать? Думаю, мне нечего доказывать», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, Ферстаппен уже гарантировал себе чемпионство по итогам текущего сезона, опережая своего партнёра по команде Серхио Переса перед заключительной гонкой сезона на 276 очков.