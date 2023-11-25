Формула-1 изменила правила после действий Ферстаппена во второй тренировке ГП Абу-Даби

Формула-1 опубликовала обновления в правилах после того, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал своих соперников на пит-лейне во время второй свободной практики на проходящем в эти дни Гран-при Абу-Даби.

Напомним, голландец протолкнулся мимо других гонщиков, включая представителей «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, через узкий выезд с пит-лейна. Впоследствии Ферстаппен раскритиковал своих соперников за то, что они ехали слишком медленно и блокировали его, что привело к ситуации, которую он назвал «немного глупой».

«Я имел в виду, что они просто должны были ехать. Они все ехали медленно, и я хотел выбраться, потому что мы ограничены во времени, а они просто продолжали ехать посередине. Затем, когда я хотел протиснуться, они попытались прижать меня к стенке. Так что да… немного глупо», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

В субботу утром перед квалификацией по итогам произошедшего была опубликована обновлённая версия заметок директора гонки, призванная решить эту проблему. В пояснении, опубликованном Нильсом Виттихом, говорится: «Согласно статье 33.4 Спортивного регламента Формулы-1 водителям не разрешается ездить неоправданно медленно, включая остановку автомобиля на скоростной полосе пит-лейна. Кроме того, обгон запрещён на выезде с пит-лейна, за исключением случаев, когда машина замедляется из-за очевидной проблемы».