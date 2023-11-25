В Porsche представили третье поколение Panamera с 680-сильным гибридом

Компания Porsche представила автомобиль Panamera третьего поколения. Дизайнеры обновили внешность машины, а также серьёзно переработали механическую часть и подготовили более мощный двигатель.

Porsche Panamera третьего поколения Фото: Porsche

Новая Panamera будет представлена в комплектации с 353-сильным турбомотором V6 объёмом 2,9 литра, а также сразу в четырёх гибридных вариантах. Как отмечают в Porsche, обновлённый E-Hybrid выдаёт суммарную с электромотором мощность в 680 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость новой Panamera — 315 км/ч.

Porsche Panamera третьего поколения Фото: Porsche

Отметим также, что облик новой Panamera переработан в области бамперов и крыльев, а кроме того, в раскраске машины появился новый цвет — Turbonite, специально разработанный для Porsche с турбомоторами.