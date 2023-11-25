Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расселл стал лучшим в 3-й тренировке на ГП Абу-Даби. Норрис — 2-й, Ферстаппен — 6-й

На трассе «Яс Марина» в ОАЭ завершилась третья свободная тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе время установил гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третьим стал ещё один представитель «Макларена», Оскар Пиастри.

Отметим, что уже обеспечивший себе чемпионство по итогам текущего сезона Марк Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.24,418

2. Ландо Норрис («Макларен») + 0,095

3. Оскар Пиастри («Макларен») + 0,392

4. Александер Албон («Уильямс») + 0,511

5. Шарль Леклер («Феррари») + 0,681

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,735

7. Эстебан Окон («Альпин») + 0,776

8. Логан Сарджент («Уильямс») + 0,787

9. Юки Цунода («Альфа Таури») + 0,804

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») + 0,840