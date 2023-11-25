Глава «Макларена» подвёл итоги третьей свободной практики на Гран-при Абу-Даби

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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал итоги третьей свободной практики на Гран-при Абу-Даби, в которой оба гонщика команды оказались в тройке сильнейших.

«Мы, несомненно, конкурентоспособны. Оппоненты из «Мерседеса» смотрятся очень сильно, Расселл явно способен на большее.

При этом я не знаю, чем пока занимаются в «Ред Булл». Но я думаю, что, когда настанет момент, они всё равно будут в числе лидеров», — сказал Браун в интервью Sky Sports.

Напомним, лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Представители «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри стали вторым и третьим соответственно.

Квалификация Гран-при Абу-Даби начнётся сегодня, в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию.