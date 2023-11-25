Хельмут Марко ответил на вопрос о возможном приходе в команду Льюиса Хэмилтона

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал появившиеся слухи о том, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может присоединиться в будущем к Максу Ферстаппену в австрийской команде.

В ответ Марко напомнил, что и у Хэмилтона и у второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса есть контракты на 2024 год, особенно отметив положительные результаты мексиканца в последних гонках.

«Целью для него было стать вторым на чемпионате мира, и он этого добился. Он наш человек на 2024 год», — сказал Марко в интервью Kleine Zeitung.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Хэмилтон якобы не доволен положением дел в «Мерседесе» и даже готов перейти в «Ред Булл». За одну гонку до конца сезона британец занимает третье место в общем зачёте пилотов.