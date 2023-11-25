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Советник «Ред Булл» объяснил обгон Ферстаппена на пит-лейне во 2-й тренировке ГП Абу-Даби

Советник «Ред Булл» объяснил обгон Ферстаппена на пит-лейне во 2-й тренировке ГП Абу-Даби
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал инцидент во время второй свободной практики на Гран-при Абу-Даби, когда голландский пилот команды Макс Ферстаппен обогнал нескольких соперников на пит-лейне, впоследствии раскритиковав их за медлительность и назвав ситуацию «глупой».

«Мы хотели проехать два быстрых круга на «медиуме» и два быстрых круга на «софте». В конце концов у Макса это сработало, но все остальные медлили», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, по итогам инцидента была опубликована обновлённая версия заметок директора гонки, призванная решить эту проблему. В пояснении, опубликованном Нильсом Виттихом, говорится: «Согласно статье 33.4 Спортивного регламента Формулы-1 водителям не разрешается ездить неоправданно медленно, включая остановку автомобиля на скоростной полосе пит-лейна. Кроме того, обгон запрещён на выезде с пит-лейна, за исключением случаев, когда машина замедляется из-за очевидной проблемы».

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