Серхио Агуэро появился на Гран-при Абу-Даби в комбинезоне «Манчестер Сити»

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро посетил заключительный этап Формулы-1 сезона-2023, который по традиции проходит в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
Фото: Официальный X (ранее Twitter) Формулы-1
Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории команды. Вместе с «Манчестер Сити» он пять раз становился победителем английской Премьер-лиги.
Победителем сезона-2023 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на его счету 19 побед в Гран-при в 2023 году, ещё две на счету его напарника Серхио Переса и однажды победу одерживал Карлос Сайнс из «Феррари».
Гран-при Абу-Даби проходит с 24 по 26 ноября. Сегодня, 25 ноября, проходит квалификация к гонке. «Чемпионат» проводит прямые текстовые трансляции всех заездов последнего этапа Формулы-1 сезона-2023.
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