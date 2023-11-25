Хорнер: спасибо, Макс, я выиграл € 500 у Хельмута Марко
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Сегодня, 25 ноября, на автодроме «Яс Марина» состоялась квалификация Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа Формулы-1 сезона-2023. Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которого с очередным поулом поздравил руководитель команды Кристиан Хорнер, заявив, что выиграл € 500 у Хельмута Марко.
Хорнер: «Молодец, приятель. Ты заработал для меня € 500 из кармана Хельмута, а это всё равно что выжать кровь из камня».
Ферстаппен: «Хельмут проиграл пари? В каком мире мы живём?»
Хорнер: «Ставка была на то, что ты будешь на первом ряду».
Ферстаппен: «Ха-ха, здорово».
Гонка Гран-при Абу-Даби состоится завтра, 26 ноября, в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки заключительного этапа сезона-2023.
Формула-1 2023. Этап 23, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:23.445
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.139
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.337
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