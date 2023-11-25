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Хорнер: спасибо, Макс, я выиграл € 500 у Хельмута Марко

Сегодня, 25 ноября, на автодроме «Яс Марина» состоялась квалификация Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа Формулы-1 сезона-2023. Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которого с очередным поулом поздравил руководитель команды Кристиан Хорнер, заявив, что выиграл € 500 у Хельмута Марко.

Хорнер: «Молодец, приятель. Ты заработал для меня € 500 из кармана Хельмута, а это всё равно что выжать кровь из камня».

Ферстаппен: «Хельмут проиграл пари? В каком мире мы живём?»

Хорнер: «Ставка была на то, что ты будешь на первом ряду».

Ферстаппен: «Ха-ха, здорово».

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится завтра, 26 ноября, в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки заключительного этапа сезона-2023.