Оскар Пиастри: я допускал ошибки буквально на каждом круге — в том числе на финальном

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, которому удалось показать третье время в квалификации Гран-при Абу-Даби, отметил, что на всех своих квалификационных кругах он допускал ошибки.

«Трудная сессия. В этот уикенд очень плотная борьба. Темп был, но было и много ошибок, однако в конце концов удалось пробиться в группу лидеров — счастлив вернуться в топ-3. У нас был темп в тренировках, но я допускал ошибки буквально на каждом круге — в том числе на финальном. Сделал свою жизнь труднее. Но в квалификации мы постепенно проходили дальше и отлично провели финальный сегмент. Были достаточно близки, но недостаточно близко. Думаю, все пока проехали за уикенд не более пяти кругов подряд, так что посмотрим, как всё сложится. Для всех это будет одинаковая история», — заявил Пиастри после квалификации.

Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, также Пиастри опередил Шарль Леклер из «Феррари».