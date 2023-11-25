Сайнс обвинил других гонщиков в специальном создании помех в квалификации

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказал мнение, что многие его коллеги специально оказываются в квалификации на трассе таким образом, чтобы помешать коллегам, но при этом не дать повода для получения штрафа.

«Внутри сообщества пилотов мы всё знаем. Мы знаем, что если ты проезжаешь поворот в секунде-двух впереди, то ты заставишь пилота позади потерять в повороте одну-две десятые. Я вижу, что люди в последние уикенды, когда в первом-втором сегменте плотная борьба, специально создают грязный воздух в некоторых поворотах — вероятно, чтобы другой пилот потерял время в этих поворотах. Это не считается созданием помехи, ведь ты не снимаешь ногу с педали газа. Но мы знаем, что создаём грязный воздух, создаём сложности в этом повороте. Все делают это. А если ты окажешься в плохом месте на трассе, то потеряешь больше», — приводит слова Сайнса RacingNews365.