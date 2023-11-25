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Пиастри по трём причинам избежал штрафа за создание помехи Гасли

Пиастри по трём причинам избежал штрафа за создание помехи Гасли
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри избежал штрафа по итогам расследования со стороны судей Гран-при Абу-Даби Формулы-1. В третьем сегменте квалификации австралиец остался на гоночной траектории в момент, когда позади него на своём быстром круге находился французский пилот «Альпин» Пьер Гасли. В итоге Пиастри создал помеху для Гасли, которому пришлось сместиться правее.

В рамках разбирательств инцидента Гасли заявил, что ему пришлось чуть изменить направление движения, но это не повлияло на его быстрый круг. При этом телеметрия показала, что в момент инцидента Пьер продолжал на 100% давить на педаль газа. Кроме того, Гасли добился улучшения на соответствующем мини-секторе трассы. Таким образом судьи не увидели создания помехи со стороны Пиастри, и Оскар избежал наказания.

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