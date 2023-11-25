«Я дерьмово выполнил свою работу». Норрис — про ошибку в квалификации Гран-при Абу-Даби

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис критически оценил свои выступления в квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он занял лишь пятое место.

«Если допустить любую ошибку в квалификацию, в которой вы боретесь за хорошую позицию — это растроит. Однако дело в том, что в субботу я совершаю очень много ошибок. Первый и второй сегмент квалификации были одними из лучших моих кругов и мой первый круг в первом сегменте был хорошим. Потом я допустил все одну маленькую ошибку.

Я не знаю, что произошло на самом деле, такого не было на протяжении всего уикенда. Так что да, немного расстраивает, потому что в субботу я дерьмово сделал свою работу. Я борюсь за второе место, а в итоге оказываюсь на пятом из-за глупой ошибки. Я слишком мягок к себе», — приводит слова Норриса после квалификации Motorsport.