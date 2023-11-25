Уникальный Mercedes с «крыльями чайки» продали почти за полмиллиона евро

На аукционе RM Sotheby’s в Мюнхене продан автомобиль Boschert B300 Gullwing — модифицированный Mercedes-Benz 300 CE 1989 года с дверями типа «крыло чайки».

Boschert B300 Gullwing Фото: rmsothebys.com

Изначально Хартмут Босхерт планировал выпустить серию в 300 таких автомобилей, но в итоге этот Boschert B300 Gullwing оказался единственным в своём роде. Сумма сделки составила € 455 тыс.

Boschert B300 Gullwing Фото: rmsothebys.com

Проект Босхерта основан на Mercedes-Benz 300 CE, однако передняя часть взята у SL R129. Конструкция автомобиля была усилена, чтобы выдержать новые двери. Оснащён B300 Gullwing твин-турбо двигателем мощностью 283 лошадиные силы.

Boschert B300 Gullwing Фото: rmsothebys.com

Отметим, что ранее на другом аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Лас-Вегасе, был продан ещё один крайне редкий Mercedes-Benz — построенный на базе гоночной машины CLK GTR Roadster. Таких в мире всего шесть, и один из них ушёл по цене свыше € 9 млн.