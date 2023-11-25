Расселл: перед уикендом хотел занять четвёртое место, но сейчас у меня смешанные чувства

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что после успешного выступления в третьей свободной практике Гран-при Абу-Даби он ожидал более хорошего результата в квалификации, а также отметил своё положение относительно конкурентов из «Феррари» и «Макларена».

«Сейчас у меня смешанные чувства. Очевидно, перед выходными мне хотелось бы занять четвёртое место, но после утренних выступлений, где мы были быстрейшими, улучшили своё время всего на шесть десятых в квалификации. Учитывая, что погода была намного холоднее и в болиде было меньше топлива, мы не сделали тот прыжок, который должны были, что немного нас разочаровало.

Конечно, нам придётся бороться с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов, но я буду относиться к ней, как к любой другой гонке. Я хочу бороться за подиум и закончить сезон на высоте. Очевидно, что Карлос [Сайнс] стартует с 16-го места, и они в тяжёлой позиции, но, как я уже сказал, мы относимся к этой гонке как к любой другой. Думаю, у нас будет хороший темп относительно «Макларена» и Шарля [Леклера], так что посмотрим, где мы будем», — приводит слова Расселла после квалификации Гран-при Абу-Даби Sky Sports.