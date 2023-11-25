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Ферстаппен: Хельмут Марко усвоит урок — против меня нельзя ставить

Ферстаппен: Хельмут Марко усвоит урок — против меня нельзя ставить
Max Verstappen
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После победы в квалификации Гран-при Абу-Даби голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подколол советника команды Хельмута Марко, который поспорил с Кристианом Хорнером на € 500, что Ферстаппен не займёт место на первом ряду стартовой решётки.

«Ну, во-первых, думаю, что Хельмут усвоил урок — никогда не ставь против меня.

Джанпьеро Ламбьязе сохранял спокойствие и перебрал множество вариантов, а потом с учётом моих отзывов подобрал хорошую настройку для квалификации. Этим я, конечно же, очень доволен.

Вчера во второй практике и сегодня в третьей практике всё было плохо. Сцепление с трассой действительно не очень хорошее, но мои проблемы были связаны не только с износом покрышек», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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