Ферстаппен: Хельмут Марко усвоит урок — против меня нельзя ставить

После победы в квалификации Гран-при Абу-Даби голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подколол советника команды Хельмута Марко, который поспорил с Кристианом Хорнером на € 500, что Ферстаппен не займёт место на первом ряду стартовой решётки.

«Ну, во-первых, думаю, что Хельмут усвоил урок — никогда не ставь против меня.

Джанпьеро Ламбьязе сохранял спокойствие и перебрал множество вариантов, а потом с учётом моих отзывов подобрал хорошую настройку для квалификации. Этим я, конечно же, очень доволен.

Вчера во второй практике и сегодня в третьей практике всё было плохо. Сцепление с трассой действительно не очень хорошее, но мои проблемы были связаны не только с износом покрышек», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.