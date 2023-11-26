Хельмут Марко назвал главное условие, выдвинутое Хэмилтоном, в переговорах о контракте

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко прокомментировал информацию о желании Льюиса Хэмилтона перейти в команду и заявил, что окружение семикратного чемпиона мира просило у руководителя команды Кристиана Хорнера гарантии того, что ему будет обеспечено такое же положение как Максу Ферстаппену.

«Могу только сказать, что Кристиан Хорнер рассказал мне в январе о текстовом сообщении, которое он получил от окружения Хэмилтона. Похоже, что оно было согласовано с пилотом. Был разговор о том, что Хэмилтон хотел выступать за „Ред Булл“ только в том случае, если он получит такие же деньги, как Макс Ферстаппен. Как минимум с моей стороны нет никаких сомнений, что просьба Хэмилтона была серьёзной», — заявил Марко в интервью F1-Insider.