Алонсо: формат квалификации устарел

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обратил внимание на проблему выезда из пит-лейна во время квалификаций Формулы-1, а также заявил, что считает текущий формат проведения квалификации устаревшим.

«Это доказывает, что формат квалификации устарел. У нас не может быть таких вещей и такого стресса. Раньше это была лучшая сессия всего уикенда, когда болиды оживали, и нам приходилось управлять очень быстрыми машинами. Сейчас же это худшая сессия уикенда с точки зрения команд, гонщиков, управления движением, соблюдения границ трассы, общения со стюардами, соблюдения дельты, помех и удаления кругов.

Мы все рады, что это закончилось, и такого быть не должно. К сожалению, приходится рисковать сильнее, потому что невозможно быть спокойнее в одном повороте, а затем проигрывать десятую секунды в другом. Вы больше не можете себе этого позволить, потому что тогда бы вы выбыли из сессии. Думаю это очень большой стресс для всех. Кроме того, лимиты трассы — очень болезненный вопрос, который мы поднимаем на каждом круге. Ситуация одинакова для всех, поэтому мы стараемся реализовать её как можно лучше», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Напомним, квалификации с тремя сегментами проводятся в Формуле-1 с сезона-2006. Единственные изменения, которые происходили с момента их внедрения, заключались лишь в корректировке количества отведённого времени на каждый сегмент.